"Washington Post": Chiny ostrożnie popierają Rosję, gdyż nie chcą znaleźć się po stronie przegranych

Szef Pentagonu Lloyd Austin oraz minister obrony Korei Południowej Li Dzong Sup uzgodnili we wtorek zacieśnienie trójstronnej współpracy z Japonią i uproszczenie wymiany danych dotyczących ostrzeżeń o pociskach rakietowych - napisano w ich wspólnym oświadczeniu. Spotkanie w Seulu przypada na okres wzmożenia się gróźb nuklearnych ze strony Korei Północnej. Tymczasem z badań opinii społecznej wynika, że większość Koreańczyków z południa jest za tym, by ich kraj posiadał własny arsenał jądrowy.