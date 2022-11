Ukraiński ekspert: Rosjanie szykują ucieczkę z obwodu chersońskiego, będą imitować "epicką bitwę"

Rosyjska armia będzie imitować "epicką bitwę" w obwodzie chersońskim - twierdzi ukraiński ekspert do spraw wojskowości Ołeksandr Kowałenko. Jego zdaniem, rosyjskie dowództwo wie, że nie jest w stanie utrzymać prawego brzegu tego regionu, który dla Rosjan stał się "pułapką, a nie możliwością prowadzenia ofensywy na Mikołajów".

Na prawym brzegu pozostaje rosyjska artyleria, ale wojsko już zaczyna ją przemieszczać na lewy brzeg. Bez wsparcia artylerii niemożliwa jest ani ofensywa, ani obrona - wskazał Kowałenko. Armia rosyjska redukuje też systemy łączności, co pogarsza dowodzenie siłami na wysuniętych pozycjach.

- To są oznaki utraty zdolności do prowadzenia pełnowartościowej obrony. A jeśli osłabiana jest obrona, to znaczy, że nie będą jej prowadzić w pełnym wymiarze. Z drugiej strony uzupełniają siły na wysuniętych pozycjach (...) zmobilizowanymi. Z kolei zawodowe jednostki wojsk powietrzno-desantowych i piechoty morskiej dyslokowane są na lewy brzeg - relacjonował ekspert.