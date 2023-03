Kluczowe dni walki o Bachmut. Były dowódca batalionu Ajdar: Rosjanom brakuje pięć kilometrów do okrążenia miasta

- Zacznijmy od dobrych wiadomości. Nie, miasto wciąż nie zostało okrążone. To jeszcze nie jest Iłowajsk - odpowiedział na pytanie dziennikarzy Radia NV Jewhen Dykyj, który utrzymuje obecnie ścisły kontakt z obrońcami Bachmutu. Były dowódca kompanii batalionu szturmowego Ajdar odniósł się w ten sposób do tak zwanego kotła iłowajskiego, z sierpnia 2014 roku, kiedy została stoczona jedna z najbardziej krwawych bitew w Donbasie . Rosyjska armia, wspierająca donieckich separatystów, otoczyła wtedy pod Iłowajskiem siły ukraińskie.

Pogoda nie sprzyja obrońcom

Dykyj przekazał też "najświeższą" informację - o przejęciu przez Rosjan kontroli nad drugorzędną drogą, prowadzącą z Bachmutu do wioski Chromowe. - Pamiętajmy, że do Bachmutu musi stale trafiać amunicja, żywność i woda pitna. Stamtąd, z kolei, płynie ciągły strumień naszych rannych, których trzeba ewakuować, nie pieszo, ale samochodami. Logistyka ta jest obecnie niezwykle skomplikowana - stwierdził.

Perspektywy ukraińskich obrońców

Wojskowy, pytany o perspektywy walk o Bachmut, odpowiedział, że jeśli ukraińska armia rzuci na ten kierunek "potężne rezerwy, w szczególności z bardzo silnym wsparciem artyleryjskim i wrogowie zostaną odepchnięci na co najmniej kilka kilometrów od jednej z tras", to sytuacja może się odwrócić. - Nadal jest to możliwe. Ale chodzi o to, że nie da się długo utrzymać miasta Bachmut w takich warunkach, jak obecnie - dodał.