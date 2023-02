Walki o Bachmut. Rosjanie nasilili natarcie, sytuacja w mieście "niezwykle napięta"

Wojska rosyjskie nasiliły natarcie na Bachmut w obwodzie donieckim, próbując go okrążyć - przekazał dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Dodał, że sytuacja w mieście stała się "niezwykle napięta". "Mimo znaczących strat wróg rzucił do walki najlepiej przygotowane jednostki szturmowe wagnerowców, które starają się przełamać obronę naszych wojsk" - poinformował generał Ołeksandr Syrski.

Siły rosyjskie starają się odciąć Ukraińcom linie zaopatrzenia do Bachmutu, miejsca, gdzie toczą się najcięższe walki na całym froncie, oraz zmusić obrońców do poddania się lub wycofania z miasta. To pozwoliłoby Rosji na osiągnięcie pierwszego od pół roku znaczącego sukcesu w wojnie i otworzyło drogę do natarcia na ostatnie ośrodki miejskie w obwodzie donieckim, które pozostają w ukraińskich rękach.