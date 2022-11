Ukraińcy bronią Bachmutu. "Najgorętsze miejsce na froncie wschodnim"

O sytuacji w Donbasie mówił w rozmowie z TVN24 Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", który od miesięcy relacjonuje sytuację w Ukrainie . - Mówi się, że Bachmut jest najgorętszym miejscem na froncie wschodnim. Rosjanie robią wszystko, żeby osiągnąć choć jakikolwiek, najmniejszy sukces. Bachmut jest jednym z kilku takich miejsc, gdzie Rosjanie dokładają wszelkich starań. W ich przypadku to chaotyczny, ale bardzo ciężki ostrzał artyleryjski po mieście, żeby to miasto prędzej czy później zdobyć - wyjaśnił Przedlacki.

Jak jednak dodał, "patrząc na tempo, w jakim Rosjanie zdobywali teren od Lisiczańska do Bachmutu, to można powiedzieć, że potrzebowaliby jeszcze wielu miesięcy, jak nie lat, żeby faktycznie to miasto zająć. - A patrząc na liczbę sukcesów po stronie ukraińskiej, zapewne do tego nie dojdzie - przewidywał reporter.