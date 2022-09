Ukraińcy publikują nagranie z "wiadomością dla rosyjskich 'gości"'. "Macie dwie opcje"

czytaj dalej

Brytyjska monarchini Elżbieta II nie wróci do Londynu ani Windsoru, aby przyjąć nowego premiera Wielkiej Brytanii. Zamiast tego audiencja odbędzie się na zamku Balmoral w Szkocji, gdzie monarchini co roku spędza lato - poinformował w środę Pałac Buckingham. Spotkanie ma odbyć się we wtorek w przyszłym tygodniu.