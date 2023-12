Co się dzieje na lewym brzegu Dniepru? "Nie ma żadnych pozycji. Nie da się w tym miejscu okopać"

Misja sił ukraińskich na lewym, czyli wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim ma "charakter samobójczy" - oceniają dziennikarze "New York Times", którzy rozmawiali z ukraińskimi żołnierzami, walczącymi na tym odcinku. Oficjalne raporty Kijowa mówią o postępie ofensywy i utrzymaniu pozycji, rozmówcy dziennika - pod zmienionymi imionami - opowiadają jednak o znacznie straszniejszym obrazie wojny i stratach, jakie ponoszą ukraińskie oddziały.

Chaotyczny i katastrofalny odwrót

Kiedy żołnierze pododdziału "Maksyma" otrzymali rozkaz, by się wycofać, przerodziło się to w chaotyczny i katastrofalny odwrót. Ukraińcy znaleźli się pod ostrzałem artyleryjskim, gdy w ciemności przemieszczali się na brzeg rzeki. Po przybyciu na miejsce powiedziano im, że będą musieli poczekać trzy godziny, aż łodzie ich zabiorą - napisał "New York Times".