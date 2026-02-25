"Żelazny generał" uderza w Zełenskiego. Wróci do Ukrainy?

Wałerij Załużny Źródło: Oleg Petrasyuk/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się 19 lutego od opublikowanej przez amerykańską agencję Associated Press rozmowy z Walerijem Załużnym. "Po raz pierwszy publicznie powiedział o głębokim rozłamie między nim a Zełenskim" - stwierdziła agencja. Generał, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, przyznał w tej rozmowie m.in., że pomiędzy nim i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dochodziło do "głębokich nieporozumień".

Konflikt miał dotyczyć kluczowych kwestii, w tym kontrofensywy sił ukraińskich w lecie 2023 roku. Załużny był wówczas naczelnym dowódcą armii ukraińskiej. W rozmowie z AP stwierdził, że Zełenski i jego ludzie nie zapewnili wówczas odpowiednich środków do realizacji tej kontrofensywy, mieli też zbyt rozproszyć własne siły. Kontrofensywa się nie powiodła, Ukraińcy stracili szansę.

Załużny przyznał także, że często kwestionował strategię wojskową Zełenskiego, zwierzchnika sił zbrojnych Ukrainy. To były mocne słowa, które spotkały się z ostrą reakcją.