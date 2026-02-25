Logo strona główna
"Żelazny generał" uderza w Zełenskiego. Wróci do Ukrainy?

Wałerij Załużny
Wałerij Załużny
Źródło: Oleg Petrasyuk/EPA/PAP
Jest teraz dyplomatą, nie powinien więc krytykować władz swojego kraju. Ale Walerij Załużny, popularny generał i były naczelny dowódca armii ukraińskiej, krytykuje, i to samego prezydenta. Dlaczego? W Kijowie wywołał burzę.
Wszystko zaczęło się 19 lutego od opublikowanej przez amerykańską agencję Associated Press rozmowy z Walerijem Załużnym. "Po raz pierwszy publicznie powiedział o głębokim rozłamie między nim a Zełenskim" - stwierdziła agencja. Generał, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, przyznał w tej rozmowie m.in., że pomiędzy nim i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim dochodziło do "głębokich nieporozumień".

Konflikt miał dotyczyć kluczowych kwestii, w tym kontrofensywy sił ukraińskich w lecie 2023 roku. Załużny był wówczas naczelnym dowódcą armii ukraińskiej. W rozmowie z AP stwierdził, że Zełenski i jego ludzie nie zapewnili wówczas odpowiednich środków do realizacji tej kontrofensywy, mieli też zbyt rozproszyć własne siły. Kontrofensywa się nie powiodła, Ukraińcy stracili szansę.

Załużny przyznał także, że często kwestionował strategię wojskową Zełenskiego, zwierzchnika sił zbrojnych Ukrainy. To były mocne słowa, które spotkały się z ostrą reakcją.

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
