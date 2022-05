Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już 74. dzień. W nocy mieszkańcy większości obwodów usłyszeli kolejne alarmy przeciwlotnicze. W sobotę wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zakończenie "pierwszej fazy" ewakuacji z zakładów Azowstal. Tego dnia jego doradca sygnalizował, że rosyjskie władze "pilnie wycofują siły z Syrii", by "podrzucić trochę ognia" w Ukrainie. Oto ostatnie najważniejsze wydarzenia.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że z zakładów Azowstal w Mariupolu w ramach "pierwszej fazy" ewakuacji wydostano co najmniej 300 cywilów. Dodał, że szykowana jest "druga faza" ewakuacji dla rannych i medyków.

> Po ewakuacji cywilów z Azowstalu znajdujący się tam ukraińscy żołnierze wystosowali pilne wezwanie o pomoc. Dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynśkyj napisał, że może mieć tylko nadzieję na cud. "Wygląda na to, że trafiłem do jakiegoś piekielnego reality show, gdzie my walczymy o nasze życie, a cały świat ogląda tę ciekawą sztukę!" - stwierdził.