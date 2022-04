Wołodymyr Zełenski o celach terytorialnych Rosjan w Ukrainie. "Nie powinniśmy żywić próżnych nadziei"

Zełenski: Ukraina nie dostała tego, co nasi partnerzy mogą dostarczyć

Zełenski: Orban jako jedyny w Europie otwarcie wspiera Putina

Zełenski zwrócił się też bezpośrednio do Viktora Orbana, premiera Węgier. - Chciałem zwrócic się do osoby, która chyba nie do końca rozumie, co się dzieje nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie. Do premiera Węgier. On praktycznie jako jedyny w Europie otwarcie wspiera Putina - powiedział prezydent Ukrainy.