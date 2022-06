Ukraina. Sto dni wojny na zdjęciach

Sto dni nieustających walk, bombardowań, niszczenia ukraińskich miast i wsi, rozpaczy i strachu mieszkańców. Wojna w Ukrainie to przede wszystkim obrazy obróconych w ruinę domów, zrównanych z ziemią osiedli, zdezorientowanych i przepełnionych smutkiem ludzi. Prezentujemy wybrane zdjęcia z okresu stu dni wojny w Ukrainie. Niektóre z nich są symboliczne, inne rozdzierają serce.

Artykuł może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. By przejść dalej, wybierz odpowiedni przycisk.

Niecałe dwa tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej zbrojnej inwazji na Ukrainę "The New York Times" opublikował zdjęcia ze zdewastowanego Irpienia w obwodzie kijowskim. Na miasto spadły wtedy między innymi pociski moździerzowe. Wybuchały niedaleko osób próbujących uciec z miasta. Nie wszystkim się udało. Od rosyjskich pocisków zginęła między innymi 43-letnia Tatiana, 18-letni Mykyta oraz 9-letnia Alisa. To między innymi ich ciała były widoczne na zdjęciach amerykańskiego dziennika. Na najmniej drastycznym ujęciu zakryte były brudnym materiałem, spod którego wystawały ręce i nogi.