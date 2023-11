Zełenski: Ukraina "musi przygotować się" na rosyjskie ataki na infrastrukturę tej zimy

> Ukraina "musi przygotować się" na rosyjskie ataki na infrastrukturę tej zimy - ostrzegł w niedzielę jej prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do możliwego nasilenia ataków ze strony Rosji. - Rosja przygotowuje się do zimy. W Ukrainie cała nasza uwaga powinna skupić się na obronie, na reagowaniu na terrorystów, na wszystkim co Ukraina może zrobić, aby ułatwić ludziom przejście przez zimę i zwiększyć możliwości naszych żołnierzy - powiedział Zełenski. - Musimy przygotować się do tego, że wróg zwiększy liczbę ataków dronami lub rakietami na naszą infrastrukturę - oznajmił prezydent w codziennym wystąpieniu wideo.