Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Piątkowe ataki Rosjan na Awdijiwkę na wschodzie Ukrainy zakończyły się niepowodzeniem – ocenił Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według amerykańskiego think tanku strona rosyjska próbuje wykorzystać swoje natarcia do promowania narracji o przełamaniu ukraińskiej kontrofensywy. Według źródeł rosyjskich wojska atakowały na północ i południe od położonej w obwodzie donieckim Awdijiwki. Zweryfikowane pod względem lokalizacji materiały wideo wskazują, że Rosjanie posunęli się do przodu na południe od Kranohoriwki (5 km na północ od Awdijiwki) i na południowy wschód od miejscowości Perwomajske (11 km na południowy zachód od Awdijiwki) - informuje ISW w najnowszej analizie.