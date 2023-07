Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 502 dni. W nowej dzielnicy Moskwy na terenie zamkniętego składowiska odpadów umieszczono system przeciwlotniczy Pancyr-S1 - poinformował niezależny rosyjski portal The Insider. Tymczasem mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że od początku pełnoskalowej wojny w Kijowie zginęło ponad 170 cywilów, w tym siedmioro dzieci, a ponad 400 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał, że Joe Biden podniesie na szczycie NATO w Wilnie temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Dziennikarze portalu przekazali, że operatorzy wojskowi od czasu do czasu ustawiają system Pancyr-S1 w pozycji bojowej, co ma być widoczne po ruchu radaru i dział przeciwlotniczych.

> Ołeh Sencow, ukraiński reżyser i były więzień polityczny Kremla, został ranny na froncie. Artysta, który dołączył do obrony Ukrainy na początku rosyjskiej inwazji, poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku. - Doznałem kontuzji, nie jest ciężka - powiedział w nagraniu wideo. W kolejnym wpisie uściślił, że został ranny w sobotę. - To było wczoraj. Dziś jest już lepiej. (Jestem) w szpitalu. Chłopaki też - przekazał.

> W niedzielnym wywiadzie dla CNN Biden powiedział, że "trzeba wyłożyć racjonalną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła się zakwalifikować do tego, by być w NATO". Zaznaczył jednak, że "jest zbyt wcześnie, by zwołać głosowanie, bo są też do spełnienia inne kwalifikacje, w tym demokratyzacja i niektóre inne kwestie".