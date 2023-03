Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Nowe informacje amerykańskiego wywiadu sugerują, że za ataki na gazociągi Nord Stream 1 i 2 jesienią ubiegłego roku może odpowiadać "proukraińska grupa" sabotażystów - napisał "New York Times". Przyznał, że nie ma dowodów, by była bezpośrednio związana z władzami w Kijowie. Przedstawiciele ukraińskich władz zaprzeczają, by ich kraj miał związek z atakami na gazociągi.