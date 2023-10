Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 602 dni. Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Zaporoże na Ukrainie, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę - poinformował szef władz obwodowych Jurij Małaszko. Dodał, że w wyniku tego ataku zginęły dwie osoby, a co najmniej jedna została ranna. Uszkodzonych zostało osiem mieszkań. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Cztery osoby zostały ranne w wyniku zmasowanego ostrzału artyleryjskiego Chersonia na południu Ukrainy, zaatakowanego przez wojska rosyjskie, stacjonujące na wschodnim brzegu przepływającego przez to miasto Dniepru - poinformowały we wtorek lokalne władze.

> W Kijowie we wtorek po południu po raz pierwszy od dwóch tygodni zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed rosyjskim atakiem powietrznym. Alarm trwał niespełna godzinę.

> Instruktorzy dawnej rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera zostali wysłani z Białorusi do Syrii, by szkolić bojowników terrorystycznej organizacji Hezbollah - poinformowało we wtorek ukraińskie Centrum Narodowego Sprzeciwu.