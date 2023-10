Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 590 dni. Rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że w pobliżu okupowanego Mariupola rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła własny samolot. Opublikowały kilkusekundowe nagranie, ukazujące słup dymu nad maszyną, która spadła w polu. Niezależny portal The Moscow Times, nawiązując do tego zdarzenia, napisał, że od początku inwazji zbrojnej rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła co najmniej pięć własnych maszyn, w tym myśliwce Su-35, Su-34 i Su-30, a także śmigłowiec Ka-52. "Wkrótce zostaniemy bez lotnictwa" - zatytułował swoją publikację niezależny portal. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.