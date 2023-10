Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraińska Armia IT wstrzymała działanie największych lotnisk w Rosji ; cyberofensywa trwa - oświadczył ukraiński wicepremier Mychajło Fedorow. Stwierdził, że ukraińska Armia IT "przygotowuje nowe niespodzianki" dla Rosjan.

Ponad 50 osób zginęło w wyniku ataku rakietowego Rosji na rejon kupiański w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy . Zaatakowana wieś, jak podało MSW, liczyła około 330 mieszkańców. To "absolutnie świadomy akt terrorystyczny" - ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Dzisiejsze tragiczne kadry z obwodu charkowskiego to przypomnienie dla wszystkich, którzy są gotowi uśmiechać się i podawać rękę zbrodniarzowi wojennemu Putinowi, a także publikować memy i kpić z Ukraińców - ocenił w Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Atak na sklep we wsi Hroza w obwodzie charkowskim jest przerażający i pokazuje, dlaczego musimy zrobić wszystko, co możliwe, by dalej pomagać Ukrainie - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Zapowiedziała, że administracja ogłosi wkrótce kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy.