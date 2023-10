Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 588 dni. Rosyjskie oddziały Sztorm-Z przypominają bataliony karne wprowadzone przez Józefa Stalina w 1942 roku podczas drugiej wojny światowej. Na froncie w Ukrainie liczebność tych oddziałów to co najmniej kilkuset ludzi - ocenia we wtorek agencja Reutera. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.