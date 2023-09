Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 565 dni. Liczba rosyjskich żołnierzy chcących poddać się Ukraińcom wzrosła o 70 procent po udanej operacji specjalnej "Sinica" - przekazał przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow. W jej wyniku rosyjski pilot Maksim Kuzminow przeszedł na stronę sił ukraińskich i przetransportował do obwodu charkowskiego śmigłowiec Mi-8. Jusow mówił, że Rosjanie są coraz bardziej zainteresowani projektem "Chcę żyć", uruchomionym we wrześniu zeszłego roku przez wywiad wojskowy i adresowany do rosyjskich żołnierzy, którzy chcą dobrowolnie poddać się ukraińskiej armii. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.