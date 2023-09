Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy - podał portal Ukraińska Prawda. Obejmuje on m.in. ponad 10 tysięcy sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver. Ponadto Niemcy przekazują Ukrainie cztery pojazdy straży granicznej, 20 tysięcy okularów ochronnych, 32 ciężarówki Zetros, cztery ciągniki 8x8 HX81 i cztery naczepy. Nowy pakiet zawiera także ponad osiem milionów sztuk amunicji.