Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 552 dni. Ukraińscy obrońcy praw człowieka uważają, że Rosjanie zabili w Mariupolu prawie 100 tysięcy ludzi - powiedział w Kijowie Mychajło Romanow, ekspert Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka. Grupa zwraca się do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w sprawie tych strat. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Ukraina maksymalnie zwiększy skalę produkcji swojego przemysłu obronnego i będzie on dawał większe rezultaty – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

> Ukraińscy obrońcy praw człowieka uważają, że Rosjanie zabili w Mariupolu prawie 100 tys. ludzi - powiedział w poniedziałek w Kijowie Mychajło Romanow, ekspert Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka. Grupa zwraca się do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w sprawie tych strat.

> Ukraiński resort spraw zagranicznych zarzucił papieżowi Franciszkowi "imperialistyczną propagandę". W ten sposób rzecznik MSZ w Kijowie Oleg Nikolenko odniósł się do nagłośnionych przez media słów papieża, który trzy dni wcześniej na zakończenie telemostu z młodymi rosyjskimi katolikami mówił o "wielkiej Rosji". Nuncjatura apostolska na Ukrainie odrzuciła stanowczo interpretacje, według których papież zachęcał do "imperialistycznych idei".

> Polscy medycy z grupy Awangarda codziennie ryzykują życie , by ratować ukraińskich żołnierzy. W Konstantynówce rozmawiał z nimi reporter TVN24 Tomasz Kanik. - Potrzeby są cały czas bardzo duże - podkreślali.

> Wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki ocenił w poniedziałek, że latem Rosjanie mogli zmniejszyć liczbę używanych w ostrzałach pocisków rakietowych po to, by zgromadzić zapasy do nowych ataków jesienią na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.