Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Dwa ukraińskie samoloty szkolno-treningowe L-39 zderzyły się w locie w obwodzie żytomierskim na zachodzie Ukrainy . Zginęło trzech pilotów – poinformowały w sobotę Siły Powietrzne Ukrainy oraz Państwowe Biuro Śledcze. Do zdarzenia doszło w piątek.

> Wspaniale być w Polsce - powiedział w "Faktach po Faktach" mer Kijowa Witalij Kliczko, który pojawił się na Campusie Polska Przyszłości. Podziękował Polakom za wsparcie. - Solidarność z Ukrainą i jedność wobec Ukrainy to kluczowa kwestia dla pokoju i wolności w Europie. Mamy poczucie, że nie jesteśmy sami - powiedział Kliczko. - Proszę, nie zapominajcie, że my bronimy nie tylko naszej ojczyzny, my bronimy także Europy - podkreślił.