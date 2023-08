Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 526 dni. Wbrew poniedziałkowemu oświadczeniu twórcy rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o tym, że wstrzymała ona rekrutację nowych bojowników, nabór do tej formacji jest kontynuowany. Poszukiwane są głównie osoby gotowe udać się do państw Afryki - poinformował niezależny rosyjski serwis Ważnyje Istorii. Oto najważniejsze związane z wojną wydarzenia ostatnich godzin.

> Rosja prowadzi systematyczne wysiłki zmierzające do zmuszenia mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy , by przyjęli rosyjskie obywatelstwo - napisało w raporcie Obserwatorium Konfliktu na Ukrainie Uniwersytetu Yale. Według fundowanego przez Departament Stanu ośrodka jest to część programu konsolidacji władzy Rosji na tych terenach i stanowi zbrodnię wojenną.

> Wbrew poniedziałkowemu oświadczeniu twórcy rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o tym, że wstrzymała ona rekrutację nowych bojowników, nabór do tej formacji jest kontynuowany. Poszukiwane są głównie osoby gotowe udać się do państw Afryki - pisze niezależny rosyjski serwis Ważnyje Istorii.

> Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych. Armia rosyjska wprowadziła do służby okręty podwodne i nawodne, zdolne są łącznie do wystrzelenia w salwie do 12 pocisków manewrujących Kalibr - podała ukraińska armia.