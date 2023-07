Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 521 dni. Do Grodna na Białorusi, w okolicę "przesmyku suwalskiego", przybyło około stu najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, by organizować prowokacje na granicy z Polską i Litwą - pisze w piątek portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

