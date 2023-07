Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 501 dni. Prezydent Ukrainy wrócił do kraju z internowanymi dowódcami obrony zakładów Azowstal w Mariupolu. Tego samego dnia - okrągłe 500 dni od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji - ukraiński przywódca przemówił do żołnierzy na Wyspie Węży. Z kolei minister obrony Ukrainy poinformował, że amerykańska oferta przekazania Kijowowi bomb kasetowych jest mile widziana, deklarując, że nie zostaną one użyte w Rosji.

Żołnierze trafili w maju 2022 roku - po trzech miesiącach walk i oblężeniu przyczółku na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal - do rosyjskiej niewoli. 21 września w ramach wymiany jeńców władzom ukraińskim udało się uwolnić 215 wojskowych, w tym dowódców obrony Mariupola i zakładów Azowstal. Pięciu dowódców z Azowstalu – dowódcy pułku Azow Denys Prokopenko i Światosław Pałamar, dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynski oraz Denys Szłeha i Ołeh Chomenko – trafiło do Turcji i miało tam pozostać do końca wojny. W sobotę, na wieść o wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że łamie to ustalenia zawarte z udziałem Rosji.