Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski poinformował, że Franciszek wysyła go do położonego na południu Ukrainy Chersonia, który ucierpiał w wyniki wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. To szósta podróż polskiego kardynała do zaatakowanego przez Rosję kraju.