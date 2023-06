Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 483 dni. Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> W największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej, położonej w mieście Kotowsk pod Tambowem, doszło do eksplozji - poinformował ukraiński portal Obozrevatel za rosyjskimi państwowymi agencjami i mediami. Według informacji zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych.