Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> 80 proc. tego, co mówi założyciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, to prawda - uważa Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Szef HUR stwierdził, że w przeciwieństwie do rosyjskiej armii Grupa Wagnera pokazała swoją maksymalna skuteczność, co zaostrzyło konflikt z dowództwem. Ocenił, że "w Rosji nikt nie dorównuje Grupie Wagnera pod względem skuteczności prowadzenia działań bojowych" - pisze Interfax-Ukraina.