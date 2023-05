Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 439 dni. Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków z powietrza na zachodnie dzielnice Kijowa - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Doszło do ataku rakietowego wroga na Odessę - ogłosił z kolei przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk na kanale Telegram. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ataków z powietrza na zachodnie dzielnice Kijowa - poinformował w poniedziałek nad ranem mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko na kanale Telegram. Według Kliczki między innymi w dwupiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Swiatoszyn uderzył wrak drona. Ranne zostały tam dwie osoby. Administracja wojskowa miasta poinformowała, że w wyniku ataków doszło do zniszczeń.

> Doszło do ataku rakietowego wroga na Odessę - poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk na kanale Telegram. Ukraińska telewizja Suspilne podała informacje o pożarze, który wybuchł w Odessie wskutek ataku rakietowego, oraz o eksplozjach w innym mieście na południu kraju, Chersoniu. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono także w stolicy, Kijowie, i innych regionach kraju.

> "Rosjanie wciąż mają nadzieję na zdobycie Bachmutu przed 9 maja. Naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić" - napisał na swoim profilu na Telegramie dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski, który po raz kolejny odwiedził na froncie swoich podkomendnych. "Ciężka obrona Bachmutu trwa. Odwiedziłem naszych żołnierzy w rejonach walk i spotkałem się z dowódcami jednostek bojowych" - poinformował generał.

> Prezydent Czech Petr Pavel ujawnił na łamach brytyjskiego dziennika "Guardian", że podczas niedawnej wizyty w Kijowie ostrzegł ukraińskie władze przed pośpiesznym przeprowadzaniem planowanej kontrofensywy. Pavel uznał, że jeśli atak się nie powiedzie, będzie to dla Kijowa porażka.

> Świat musi wiedzieć o każdym akcie rosyjskiego terroru wobec naszego narodu, musi mówić o tym, co robi terrorystyczne państwo. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają nam, rozpowszechniając prawdę o rosyjskich atakach i ostrzałach, o okrucieństwie okupantów, które nie ustaje nawet na jeden dzień - oświadczył w niedzielnym wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

> Dowódca wojsk lądowych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski, poinformował w serwisie Telegram, że Rosjanie zwiększyli intensywność ostrzału z broni ciężkiej, zaczęli używać bardziej zaawansowanego sprzętu i przegrupowują wojska. "Wróg nie zamierza zmieniać planów i robi wszystko, co w jego mocy, by zająć Bachmut i kontynuować działania ofensywne" - napisał Syrski, dodając, że Rosjanie nadal mają nadzieję na zdobycie miasta do 9 maja, Dnia Zwycięstwa ZSRR nad faszyzmem, najważniejszego święta państwowego w tym kraju.