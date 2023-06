Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 470 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że międzynarodowe organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż powinny niezwłocznie włączyć się do akcji usuwania skutków zniszczenia zapory i hydroelektrowni w Nowej Kachowce, a zwłaszcza ewakuacji ludności z zalanych terenów. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> W ocenie rozmówców amerykańskiego dziennika "New York Times" atak rakietowy z zewnątrz lub strukturalna zapaść są możliwymi wyjaśnieniami katastrofy zapory na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce. Jednak - jak wskazują - najbardziej prawdopodobną przyczyną zawalenia się tamy jest eksplozja wewnątrz konstrukcji.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że międzynarodowe organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż powinny niezwłocznie włączyć się do akcji usuwania skutków zniszczenia zapory i hydroelektrowni w Nowej Kachowce, a zwłaszcza ewakuacji ludności z zalanych terenów. Podkreślił, że dotyczy to zwłaszcza terenów zajętych przez siły rosyjskie, do których ukraińskie wojsko i służby ratunkowe nie mają obecnie dostępu.