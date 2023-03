Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 391 dni. Rosyjska ukryta mobilizacja na wojnę z Ukrainą obejmuje ok. 20 tysięcy osób miesięcznie - powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Biały Dom wezwał prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby wykorzystał swoją wizytę w Moskwie do wywarcia nacisku na Władimira Putina, by zakończył wojnę w Ukrainie. Waszyngton zachęcił także Xi do przeprowadzenia rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - Chiny zamiast potępić rosyjskie okrucieństwa w Ukrainie, wolą dać Rosji osłonę dyplomatyczną - skomentował spotkanie Xi i Putina sekretarz stanu USA Antony Bliken.