Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosja zgromadziła na Białorusi ponad 10 tysięcy żołnierzy, ale ta liczba nie wystarczy do przeprowadzenia skutecznego ataku na Ukrainę - poinformował w ukraińskiej telewizji komendant Państwowej Służby Granicznej tego kraju Serhij Dejneko.

> Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na ostatnim w tym roku posiedzeniu ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej. - Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą. W przyszłym roku będziemy to tylko wzmacniać - powiedział.