Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Władze Federacji Rosyjskiej nie poinformowały do tej pory USA o ćwiczeniach jej sił nuklearnych - poinformowała agencja Reutera, cytując wysokiego urzędnika wojskowego USA. Waszyngton spodziewa się, że Moskwa przeprowadzi je wkrótce. Zgodnie z traktatem New START, Rosja jest zobowiązana do wcześniejszego powiadomienia o startach tego typu rakiet. - Nie otrzymaliśmy żadnego rodzaju oficjalnego powiadomienia - powiedział amerykański urzędnik, zastrzegając sobie anonimowość.

> "Moskwa chciała słyszeć to, co miała nadzieję, że jest prawdą - nie to, do czego naprawdę dochodziło. Rosyjscy ambasadorowie na całym świecie rozumieli to, prześcigając się w wysyłaniu Kremlowi najbardziej wymyślnych depesz" - pisze na łamach magazynu "Foreign Affairs" Borys Bondarew, były rosyjski dyplomata, który w maju zrezygnował ze swojej funkcji w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.