Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Czwartek jest 225. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosyjskie obiekty na okupowanym terytorium Ukrainy są uzasadnionymi celami wojskowymi, a kontrofensywa naszych sił zbrojnych jest częścią wojny obronnej - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. "Wszelkie obiekty rosyjskie na terytoriach okupowanych na Ukrainie to uzasadnione cele wojskowe do ataku dla (ukraińskich) sił zbrojnych" – napisał na Twitterze.

> Szef MSW Estonii Lauri Laanemets poinformował w środę, że strona rosyjska wywiozła w nieznanym kierunku uchodźców z Ukrainy znajdujących się na granicy rosyjsko-estońskiej - powiedział minister. - Na granicy czekało nieco ponad 1000 osób, ale dziś już ich nie ma. Zostali wsadzeni do ciężarówek i wywiezieni - oświadczył Laanemets, cytowany przez portal Meduza.

> 23-letni Irlandczyk walczący w szeregach ukraińskiego legionu międzynarodowego zginął w trakcie prowadzonej koło Charkowa kontrofensywy - przekazała jego rodzina. To pierwszy obywatel Irlandii, który zginął walcząc na Ukrainie. Pochodzący z miejscowości Dunboyne we wschodniej Irlandii Rory Mason zaciągnął się do legionu międzynarodowego już w marcu, wkrótce po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę.