Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Premier Danii Mette Frederiksen, odnosząc się do wycieków gazu w rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2, powiedziała, że były to "celowe działania". - To nie jest atak na Danię, nawet jeśli do wycieków doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii oraz Szwecji. To są wody międzynarodowe - dodała.