Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym orędziu zademonstrował spokój, wypowiadając się na temat pseudoreferendów, dotyczących przyłączenia do Rosji części okupowanej Ukrainy. - Naszego zdania nie zmienia hałas ani żadne zapowiedzi - powiedział.

> Na granicy okupowanego Krymu i również okupowanego obwodu chersońskiego Ukrainy Rosjanie budują fortyfikacje dla ludzi i ciężkiego sprzętu wojskowego. Można odnieść wrażenie, jakby szykowali się do odparcia szturmu - poinformowało przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.

> Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził, że "Rosja wydaje się na progu mobilizacji". Później sprecyzował, że prawdopodobnie będzie to częściowa mobilizacja. Dodał, że jest pewny, że Ukraina mimo to będzie w stanie odeprzeć jej ataki. Zapowiedział też, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają planowanej aneksji ukraińskich terytoriów w wyniku fikcyjnych referendów.