Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska w wywiadzie dla BBC zaapelowała po raz kolejny o wsparcie dla walczących z najeźdźcami Ukraińców. Przekonywała, że gdyby pomoc była większa, to wojna trwałaby krócej.

> Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders przekazał, że do tej pory w państwach należących do Unii Europejskiej zamrożono majątek rosyjskich oligarchów wart 14 miliardów euro. Dodał następnie: "Ponagliliśmy cztery państwa", w których - jak wyjaśnił - działania te nie są wystarczające.