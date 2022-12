Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

"New York Times", powołując się na źródło we władzach w Kijowie, napisał, że poniedziałkowe eksplozje w Rosji to efekt ataku bezzałogowców wystrzelonych z terytorium Ukrainy. Zdaniem dziennika to pierwsza tego rodzaju demonstracja możliwości operacyjnych Kijowa i "najbardziej zuchwała ukraińska operacja od początku wojny".