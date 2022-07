Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosyjskie rakiety spadły w Winnicy w środkowej Ukrainie . Pociski uderzyły w centralnym rejonie miasta . Według ukraińskich władz zginęły co najmniej 23 osoby, 64 zostały ranne, a kilkadziesiąt przepadło bez wieści. W wyniku ataku zniszczonych zostało 55 budynków. Według ratowników najprawdopodobniej nie ma szans, by ktoś ocalał pod gruzami.

> Bezkarność terrorystów stanowi zachętę dla innych dlatego nowe sankcje powinny być nałożone na Rosję tak szybko jak to możliwe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo. Dodał, że potrzebny jest także trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji.

Co najmniej 23 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy

Co najmniej 23 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy ROMAN PILIPEY/PAP/EPA

> Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra powiedział, że kraje Zachodu powinny rozważyć powołanie specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie, by zapobiec bezkarności.

> Ambasada USA w Kijowie zaapelowała do amerykańskich obywateli o pilne opuszczenie Ukrainy w związku z wysoce niestabilną sytuacją bezpieczeństwa. Wezwano do unikania zgromadzeń, które mogą stać się celem rosyjskiego ataku w całym kraju, w tym na zachodzie Ukrainy.

> Były prezydent Niemiec Joachim Gauck stwierdził, że Niemcy nie mają prawa dyktować Ukrainie, co powinna robić jako kraj poszkodowany. W wywiadzie dla stacji ZDF powiedział, że do ostatniej chwili nie przypuszczał, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie tak głupi, by rozpętać tę wojnę.