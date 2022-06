Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Wtorek to 104. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przedstawiciel Moskwy przy ONZ "wypadł jak burza" z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oskarżył Rosję o o podsycanie światowego kryzysu żywnościowego. Rosja zwróciła Ukrainie dziesiątki ciał żołnierzy, którzy zginęli w trakcie obrony zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. W Kijowie prowadzona jest ich identyfikacja - poinformował były dowódca pułku Azow Maksym Żorin, cytowany przez agencję AP. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przekazała, że rosyjscy żołnierze otrzymują rozkazy, by strzelać do "podejrzanych" cywilów. Podała tę informację na podstawie słów rosyjskiego żołnierza z przechwyconej rozmowy.

> Amerykańscy dyplomaci ostrzegli 14 krajów , w większości z Afryki, że rosyjskie statki wypełnione skradzionym ukraińskim zbożem mogą zmierzać w ich stronę - podał "New York Times".

> Władze USA uzyskały nakaz zajęcia dwóch samolotów należących do rosyjskiego biznesmena Romana Abramowicza. Powodem jest wysłanie maszyn do Rosji bez licencji, co stanowi pogwałcenie sankcji nałożonych po inwazji Moskwy na Ukrainę.