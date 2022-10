Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Wtorek jest 223. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 83 proc. ukraińskiego społeczeństwa opowiada się za wstąpieniem ich kraju do NATO - wynika z opublikowanych w poniedziałek rezultatów badania ośrodka Rating. 4 proc. byłoby przeciwko, a 9 proc. nie oddałoby głosu.

> Rosyjskie media w poniedziałek potwierdziły doniesienia, że prezydent Władimir Putin zdymisjonował dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego Aleksandra Żurawliowa . Podały, że następcą Żurawliowa został generał Roman Bierdnikow. Nie sprecyzowały jednak, z jakiego powodu doszło do tej zmiany.

> Ambasador Rosji Siergiej Andriejew przed południem pojawił się w siedzibie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zostało mu przedstawione polskie stanowisko nieuznające pseudoreferendów w Ukrainie i prób włączenie części terytorium tego kraju do Rosji.

> Moskwa nie ma planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk tych, którzy uciekli lub zostali wcieleni do wojska, pisze we wtorek Politico.