Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Siły ukraińskie - jak donosi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) - kontynuują operacje kontrofensywne wzdłuż linii między miastami Swatowe i Kreminna. Badacze ISW donoszą, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że za obronę okupowanych terenów obwodu chersońskiego nadal odpowiadają najwyższej klasy jednostki rosyjskie.