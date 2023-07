Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga". Wezwanie to spotkało się z uznaniem ze strony prezydenta Ukrainy. - Reakcja światowych religijnych liderów na rosyjski terror jest niezwykle istotna dla całego świata - podkreślił Wołodymyr Zełenski .

> Według analizy amerykańskiego "The New York Times" Rosja wykorzystuje gry wideo do szerzenia rządowej propagandy. Ma używać do tego między innymi takich tytułów jak "Minecraft" i "World of Tanks". Gry i powiązane kanały dyskusyjne stają się dla rosyjskiej agitacji internetowymi platformami, dzięki którym potok propagandy Kremla usprawiedliwiającej wojnę w Ukrainie trafia do nowych, głównie młodszych odbiorców.