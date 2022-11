Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Specjalna linia między dowódcami USA i Rosji, stworzona podczas wojny na Ukrainie by uniknąć bezpośredniego konfliktu między mocarstwami, została dotąd użyta tylko raz - donosi agencja Reutera. USA miały jej użyć, by przekazać swoje obawy dotyczące rosyjskich operacji wokół infrastruktury krytycznej na Ukrainie.

> Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie - przekazał premier Mateusz Morawiecki. Dodał jednak, iż "zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał".