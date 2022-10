Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Prezydent USA Joe Biden skrytykował Partię Republikańską, oskarżając ją o chęć, w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach do Kongresu, potencjalnego zmniejszenia amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. - Mówią, że jeśli wygrają, to prawdopodobnie nie będą dalej finansować Ukrainy - stwierdził amerykański prezydent podczas podróży do Pensylwanii, stanu kluczowego dla wyników listopadowych wyborów.