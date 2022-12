Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 301. dzień. Na Ukrainę udało się sprowadzić troje dzieci, które zostały oddzielone od rodziców i wywiezione w sierpniu do Rosji "do sanatorium" - powiadomił we wtorek wieczorem ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Ukrainy.