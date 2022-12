Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Wtorek jest 300. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Zdobycie Kijowa przez Rosję byłoby "niezwykle trudne", a nie wydaje się, żeby Białoruś chciała się angażować w wojnę, żeby to ułatwić Rosji - ocenił w poniedziałek emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych generał Sean Bell. Uważa on, że jeśli Rosja będzie chciała ponownie zaatakować ukraińską stolicę, będzie to najprawdopodobniej chciała zrobić z terytorium Białorusi, ponieważ Kijów znajduje się w znaczącej odległości od granicy ukraińsko rosyjskiej i atak z terytorium Rosji wymagałby "ogromnej ilości sprzętu, ludzi i materiałów". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.