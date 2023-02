Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Sytuacja na północ od Bachmutu jest bliska krytycznej, a w mieście "to prawie piekło na ziemi" - powiedział portalowi Suspilne ukraiński żołnierz Wołodymyr Nazarenko. Zapewnił, że Ukraińcy wciąż kontrolują trasę z Kostiantyniwki do Bachmutu.

> Brytyjski premier Rishi Sunak wezwał do podwojenia wsparcia dla Ukrainy oraz do skoordynowania strategii wojskowej, by wygrała wojnę i strategii politycznej, by wygrała pokój. W wystąpieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Sunak przypomniał, że Wielka Brytania była pierwszym krajem, który ogłosił przekazanie Ukrainie zachodniej produkcji czołgów i pierwszym, który będzie szkolił jej pilotów oraz żołnierzy piechoty morskiej.