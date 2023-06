Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Śmiertelność wśród mieszkańców okupowanego Mariupola z przyczyn naturalnych jest obecnie 2,6 razy wyższa niż w czasie pandemii koronawirusa . To około 400 osób tygodniowo. Takie statystyki przedstawia Centrum Narodowego Oporu. Przyczyną jest przestawienie miejskiego systemu ochrony zdrowie na potrzeby rosyjskiej armii. Najeźdzcy zatrudnili personel medyczny na potrzeby swoich rannych żołnierzy, twierdzi Centrum. Sytuację komplikuje fakt, dodaje Centrum, że osobom, które nie przyjęły rosyjskiego paszportu odmawia się opieki medycznej. Okupanci zabraniają pracownikom medycznym leczenia takich osób.

> Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała w niedzielę: Rosja "jak dotąd odrzucała naszą prośbę o dostęp do obszarów znajdujących się pod jej tymczasową kontrolą wojskową" po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce, wywołaniu powodzi i odcięciu dostaw dla ludności cywilnej. "ONZ będzie nadal angażować się w poszukiwanie niezbędnego dostępu. Wzywamy rosyjskie władze do działania zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego" - powiedziała cytowana w oświadczeniu koordynatorka ONZ do spraw pomocy humanitarnej na Ukrainie Denise Brown. "Nie można odmówić pomocy ludziom, którzy jej potrzebują" - dodała.